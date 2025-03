No primeiro jogo na história contra o Fluminense, Caxias busca vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Caxias espera contar com a força do Centenário para eliminar o Fluminense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Caxias quer pintar a quarta-feira (5) de cinzas com as suas cores. O duelo contra o Fluminense, às 19h, no Estádio Centenário, é histórico. Pela primeira vez os dois clubes se enfrentam. No encontro contra o gigante carioca, o Grená quer mostrar a sua força e deixar a data de 5 de março de 2025 na história. Para gravar o seu nome neste momento, o técnico Luizinho Vieira admite que é preciso entrar em campo para fazer uma partida de exceção:

— Para poder vencer um adversário desse porte, tem que fazer um jogo de alto nível, de exceção. Marcar muito bem o adversário, de ser um time chato, sem bola, que vai marcar muito, vai correr, que vai tentar controlar o jogo sem bola e obviamente que não vai abrir mão de poder atacar, até pela grandeza do Caxias. Mas tem que ser de alto nível, tem que reduzir a margem de erro — analisou o treinador na véspera do confronto.

O time vem de uma eliminação no Campeonato Gaúcho nas semifinais, mas não foi amplamente dominado pelo Inter. A equipe conseguiu fazer um tempo mais parelho no último sábado, no Beira-Rio. O próprio treinador declarou que o dia que seu time sofrer amplo domínio tático será o primeiro a deixar o clube.

— Fizemos um jogo muito bom contra o Inter e, na qualidade do adversário, a gente acabou sendo derrotado. Então, essa leitura. Se fosse um domínio monumental da parte tática, não foi isso. E, quando acontecer isso, eu sou o primeiro a pedir o meu boné e ir embora. A minha função é ir corrigindo a equipe, arrumando situações em cima dos problemas que aconteceram — afirmou Vieira.

SUPER PIX

Em caso de classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o Caxias irá embolsar a bolada de R$ 2,3 milhões de premiação. Ninguém ficará mais feliz que o presidente Roberto de Vargas. O valor é quatro vezes a folha do Caxias, orçada em R$ 540 mil e pode significar em qualidade técnica para Luizinho com a chegada de reforços para a Série C do Brasileiro, que começa no dia 14 de abril contra o Floresta, no Centenário.