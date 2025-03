Como se desenha o Gre-Nal da Arena e o que pensam Quinteros e Roger

Roger (E) e Quinteros (D) devem pensar na estratégia para a partida de ida. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte e Lucas Uebel / Inter/Divulgação e Grêmio/Divulgação

A grande decisão será no Beira-Rio, mas ela passa necessariamente pela Arena e por tudo o que acontecerá no final da tarde do sábado (8). O que interferirá diretamente nas estratégias de Gustavo Quinteros e Roger.

O Grêmio precisa buscar uma vantagem para chegar ao Beira-Rio, onde já foi campeão, mas sem vencer os jogos decisivos. Sabe das dificuldades de decidir contra o rival em sua casa.

O Inter, por sua vez, quer chegar ao Beira-Rio com o confronto aberto, para usar a sua força doméstica. Para isso, aposto que adotará comportamentos mais cautelosos.

O que não significa colocar mais jogadores de marcação, mas mudar movimentos em campo.

O Grêmio, por sua vez, não poderá ser cauteloso. Precisará ter uma postura agressiva. Aposto em um time com os dois extremas de velocidade, Amuzo e Kike Olivera, mais Monsalve, que dá dinâmica.

A grande decisão será no Beira-Rio, mas a final se define muito na Arena.

