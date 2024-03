A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a Federação Paranaense de Futebol (FPF) e a Federação Catarinense de Futebol (FCF), em parceria com uma empresa de dados esportivos, vão lançar uma plataforma educacional para atletas com foco no combate à manipulação de resultados nesta terça-feira, às 17h. O evento será aberto aos clubes e à imprensa, bem como transmitido no YouTube da FGF.