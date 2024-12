Com mais tempo de preparação, adversários de Grêmio, Inter e Juventude movimentam o mercado

Ypiranga, de Erechim, chegou às semifinais em 2022 e 2023 Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Enquanto Grêmio, Inter e Juventude sequer começaram a treinar para 2025, outros nove times do Gauchão já realizaram amistosos e estão com os elencos praticamente fechados, a um mês do início do estadual, previsto para 22 de janeiro.

O Guarany-BA foi o time que mais divulgou nomes para composição do elenco: 26. Deste total, apenas dois foram renovações de contrato. Todos os 25 nomes anunciados pelo São Luiz vieram de outros clubes. Do lado oposto, o São José, que recentemente venceu a Copa Zagallo, anunciou apenas uma contratação e manteve 20 atletas do elenco campeão.

Avenida

O técnico William Campos Nunes recebeu 25 nomes. 18 são novidades, entre elas está o goleiro Rodrigo Mamá, o zagueiro Micael, o volante Amaral e o atacante Michel.

Brasil

O xavante terá o técnico estreante em Gauchão, William de Mattia, o Dema. Foram anunciados 19 nomes como contratações. O lateral Alan Bald, o zagueiro Gabriel Macedo, o volante Juliano Fabro e o atacante DG, são as principais.

Caxias

Semifinalista em 2024, o Caxias apostou em Luizinho Vieira como técnico. Renovou com o meia Tomás Bastos e o goleiro Victor Gollas. O lateral Thiago Ennes e o volante Guilherme Mantuan são os principais reforços.

Guarany

Representante da região da Campanha, o Guarany terá Wilson Jr. como principal atacante em 2025. A direção anunciou outros 25 nomes, entre eles o zagueiro Michel Bennech e o meia Marllon.

Monsoon

Pela primeira vez na elite do futebol gaúcho, o Monsoon mandará seus jogos em Novo Hamburgo. O zagueiro Sidnei, ex-Inter, e o atacante Leandro, ex-Grêmio, são as principais atrações do elenco comandado pelo ex-meia Bruno Coutinho.

Pelotas

Outro que veio da Divisão de Acesso, o "Lobão" manteve o técnico Ariel Lanzini e seis jogadores de uma temporada para a outra: o lateral Duda; os zagueiros Heverton e Yuri Bigode; e os atacantes Léo Ferraz, Marcelinho e Warlei.

São José

Exemplo de manutenção de elenco, o São José venceu a Copa Zagallo no dia 24 de novembro e depois de duas semanas já treinava para o Gauchão. Só um reforço foi anunciado até agora: o lateral Raphael Soares, de 33 anos, ex-Carlos Renaux, de Santa Catarina.

São Luiz

O "Rubro" de Ijuí anunciou 25 contratações para o técnico Alessandro Telles. Alguns jogaram o Gauchão 2024 mas deixaram o clube no segundo semestre, retornando agora. As principais novidades são o goleiro Paulo Gianezini, os meias Garré e Felipe Tontini, e os atacantes Matheuzinho, Dionathã e Da Silva.

Ypiranga

Dos times desta reportagem, o Ypiranga foi o último a começar os treinamentos. Vice-campeão da "Copinha", o time treinado por Matheus Costa iniciou a temporada 2025 no dia 12 de dezembro. Dos 24 anúncios até agora, 13 são novidades. Entre elas, o meia Roger, que estava no Corvinul, da Romênia, e o atacante Felipe Marques, ex-Floresta, do Ceará.