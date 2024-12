Programação do Natal Luz de Gramado é cancelada neste domingo

Natal Luz teve programação deste domingo cancelada devido à tragédia envolvendo avião particular Cleiton Thiele / Divulgação

Em razão da queda de um avião de pequeno porte na RS-235, em Gramado, na manhã deste domingo (22), o Natal Luz anunciou o cancelamento da programação deste domingo. O cancelamento dos shows ocorre em respeito à tragédia, mas também como forma de colaborar com a mobilidade na cidade, necessária para atuação das autoridades.

Ficam canceladas as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal e o Grande Desfile de Natal. Informações sobre a programação da semana, a partir do dia 23, serão divulgadas nos canais oficiais do Natal Luz.

"A organização e equipe do evento manifestam sua profunda tristeza e pesar e se solidarizam com as vítimas e com a comunidade gramadense, abalada neste momento trágico", diz trecho da nota emitida pela asessoria de comunicação do evento.

Aqueles que adquiriram ingressos para o desfile podem solicitar o reembolso do valor ou reagendamento pelo site oficial realizando conforme o passo a passo:

2) fazer login;

3) chamar a atendente virtual (ícone que fica no canto inferior direito);

4) solicitar reembolso por cancelamento.

O reagendamento do ingresso será realizado conforme disponibilidade para a nova data. Espectadores que compraram ingressos em outros canais que não sejam o site oficial do evento, devem procurar o atendimento do canal onde a compra foi realizada.