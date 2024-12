Grêmio não pode se apequenar na negociação com Pedro Caixinha

Com Renato Portaluppi, o Grêmio se apequenou. Deu a ele a ideia de que tudo seria como sua vontade. Mesmo sendo o cara mais importante da história do clube, claro que cabiam limites. Treinador é um profissional. É só uma peça da grande engrenagem.

Agora, Pedro Caixinha faz exigências para treinar o time do Grêmio. Estaria pedindo passagens aéreas, aluguel de sua residência, controle do câmbio com atualização permanente, e sei lá o que mais. Um profissional que vai ganhar R$ 500 mil por mês não pode pagar um aluguel?