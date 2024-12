Venda de Gabriel Carvalho para clube árabe pode salvar financeiramente o Inter em 2025

Meia tem apenas dois gols no time profissional.

Se for verdade que Gabriel Carvalho pode ser vendido para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros , o Inter se salva na temporada de 2025 . Seriam cerca de R$ 113 milhões para os cofres colorados . Dá para pagar muita conta e respirar tranquilo .

No entanto, eu desconfio que exista exagero neste número . O jovem sequer é titular do time de Roger. E fez apenas dois gols. Para chegar a este preço, o atleta precisaria mais estrada. Mas, se realmente vier toda esta grana agora, muito melhor.

