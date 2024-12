Atlético-MG entra na concorrência por atacante que está nos planos do Inter

No Beira-Rio, Marquinhos é visto como um potencial substituto para Wesley , que negocia sua venda para o Krasnodar, da Rússia . Entre Inter e Atlético-MG, o que pode pesar em favor do clube gaúcho é o fato de ter a disputa da Libertadores como uma vitrine .

O objetivo colorado é apresentar uma proposta de empréstimo, com duração de um ano e opção de compra ao final da temporada, repetindo os moldes do negócio que o levaram ao Fluminense neste ano. Além disso, fazer com que ele se valorize com a camisa vermelha, se consolidando ainda mais no mercado.