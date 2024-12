O que falta para o Inter anunciar a venda de Wesley ao Krasnodar

Wesley fez 13 gols desde sua chegada ao Inter. André Ávila / Agencia RBS

Restam questões burocráticas para o Inter anunciar a venda de Wesley ao Krasnodar, da Rússia. O clube europeu fez proposta de 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões) para tirar o atacante de 25 anos do Beira-Rio.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, ainda há questões pendentes. Principalmente a forma de pagamento por parte dos russos e a composição com os valores que o Inter deve pela compra de Wanderson, em 2022, são debatidos.

Desde o início da guera entre Rússia e Ucrânia, a Fifa exige que clubes russos encontrem métodos alternativos para realizar os pagamentos. Assim, as garantias bancárias destes modelos de negócio são pontos importantes.

O Colorado comprou Wanderson do clube russo em dezembro de 2022 por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões pela cotação da época). Nesta negociação, acordou o pagamento parcelado do valor, em seis parcelas semestrais de 750 mil euros. As últimas duas cotas teriam de ser pagas pelo Colorado em 2025, totalizando, pelo menos, 1,5 milhão de euros.

Pela necessidade financeira, o Inter deve anunciar a venda de Wesley nos próximos dias, tão logo estas questões sejam equacionadas. Dono de 50% dos direitos econômicos do atleta, o Colorado deve ficar com R$ 31,4 milhões, caso a transferência ocorra por estes valores. O Palmeiras tem a outra metade dos direitos do atleta.

Wesley foi comprado pelo Inter junto ao Cruzeiro no começo do ano, por US$ 2 milhões. Os mineiros reclamam que ainda não receberam pela venda.