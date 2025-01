Como é a situação atual da venda de bebidas nos estádios nos principais Estados do Brasil

Bebidas alcoólicas no estádios são permitidas em alguns dos principais Estados do Brasil. Jessé Giotti / Agência RBS / Agência RBS

A venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol segue sendo tema de debates. O amistoso entre Inter e México, nesta quinta-feira (16), no Estádio Beira-Rio, terá a comercialização de bebidas alcoólicas, mesmo que a lei no Rio Grande do Sul não permita.

Porém, a proibição só vale para partidas de campeonatos oficiais. Dessa forma, o amistoso não se encaixa no embargo estadual, vigente desde 2008. A Lei nº 12.916 determina que fica vetada a venda de bebidas alcóolicas na "área interna dos estádios e dos ginásios de esportes, quando da realização de partidas de futebol profissional válidas em competições oficiais".

Assim como no Rio Grande do Sul, há Estados que não permitem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Porém, essa regra não se aplica a todos os lugares. Veja como funciona a regulamentação nos principais Estados do Brasil:

São Paulo

É proibida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) buscaram a liberação em 2024, mas o veto foi mantido.

Rio de Janeiro

A venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol no Rio de Janeiro é proibida em dias de jogos. Um projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no ano passado.

Minas Gerais

É permitida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Estado. A venda é permitida desde a abertura dos portões até o final do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo.

Bahia

É permitida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios da Bahia, desde que sejam em copos plásticos com capacidade máxima de 500ml.

Paraná