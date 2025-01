Inter libera venda de cerveja dentro do Beira-Rio durante amistoso contra o México

Os torcedores colorados poderão acompanhar o amistoso contra o México, na noite desta quinta-feira (16), de uma maneira diferente. O Inter anunciou que, exepcionalmente para o evento festivo, a comercialização de cerveja nas áreas internas do Beira-Rio estará liberada.

A novidade foi possível porque a proibição de bebidas alcoólicas em estádios e ginásios aplica-se apenas às competições oficiais de futebol e não a eventos, como o amistoso com a seleção mexicana.

A venda do produto estará restrita a maiores de 18 anos, conforme a legislação brasileira, e apenas cerveja será comercializada nos bares internos do Beira-Rio.

