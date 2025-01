Liberar o álcool nos estádios só favorece torcedores que não conseguem passar duas horas de "bico seco"

RS tem três mortes a cada dia por problemas de saúde relacionados ao álcool. Divulgação / Divulgação / Divulgação

Cerca de três pessoas perdem a vida diariamente no Rio Grande do Sul por causa de problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool. A estimativa, baseada em informações do Ministério da Saúde, aponta 1.133 óbitos no estado em 2023. O levantamento considera apenas casos clínicos, deixando de fora fatalidades ligadas a acidentes de trânsito provocados por embriaguez. Nessa área, os dados mais recentes do Detran/RS são de 2022 e também apontam resultado preocupante: 44% dos motoristas mortos em acidentes apresentavam traços de álcool no sangue. Além disso, a bebida é frequentemente associada a homicídios e episódios de violência doméstica.

Esse panorama evidencia um grave problema de saúde pública nacional, com reflexos econômicos significativos. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2019, estimou os custos diretos e indiretos em R$ 18,8 bilhões. Mesmo diante desse quadro crítico, há políticos que defendem iniciativas para facilitar o acesso a bebidas alcoólicas.

Um exemplo é o projeto do vereador Márcio Bins Ely (PDT) na Câmara de Porto Alegre, que visa permitir a comercialização de bebidas com teor alcoólico de até 14% em bares, lanchonetes, camarotes e áreas VIP dos estádios da capital. As justificativas são genéricas, sem suporte técnico. Entre elas, a ideia de que haveria um clamor popular pela medida. O vereador também cita estudos que apontam as brigas entre torcidas organizadas como a principal causa da violência no futebol, mas não revela as fontes consultadas. Alega ainda que a venda controlada poderia mitigar excessos e prevenir o consumo desordenado nos arredores dos estádios, o que também não passa de hipótese.