Ingressos estão à venda para o 33° FestiQueijo de Carlos Barbosa

A expectativa da organização é receber 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento. Lynkon Mollossi / Divulgação

Estão à venda os ingressos para o 33º FestiQueijo, que ocorrerá de 27 de junho a 27 de julho em Carlos Barbosa. Os bilhetes incluem shows, comida e bebida à vontade, além de taça e garfinho personalizados.

O FestiQueijo abrirá nas sextas-feiras, das 12h às 16h e das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h e das 17h às 23h. No domingo, das 11h às 17h. A expectativa da organização é receber 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento.

Neste ano, haverá lote promocional e limitado, com preços da edição de 2023, para o primeiro final de semana (27 a 29 de junho), que variam de R$ 155 a R$ 280, conforme turno e setor. Nos demais dias de evento, os valores variam de R$ 170 a R$ 340.

A programação conta com várias atrações musicais, como a Banda Brilha Som, Farina Brothers, Ragazzi Dei Monti, Banda Rosa´s, Sétimo Sentido,Vocal Allegro, Alma Nova, Samba de Moça, Os Daltons, Laura Dalmas Zô Scarpon, Super Banda Choppão, Filipe Girardi, Sunset Riders, Vitor Henrique e Gabriel e Guilherme Mecca.

No dia 29 de junho, ocorre as Olimpíadas Coloniais, das 9h às 17h, no Parque da Estação. Provas como debulhar milho, corrida de carriola, transporte de leite, revezamento de salame e lançamento de queijo poderão ser acompanhadas, de forma gratuita.

Já no dia 6 de julho, haverá a 1ª Meia Maratona FestiQueijo, às 7h, reunindo corredores no trajeto de 21 km, e a Rústica de 6,6 km, às 8h. O tradicional Pedal do FestiQueijo ocorrerá no dia 12 de julho, assim como o Rally de Carros Antigos, que neste ano desfilarão em frente à rua que dá acesso ao festival.

O 3º Filó do FestiQueijo, uma prévia do festival, irá ocorrer nos dias 16 e 17 de maio na Rua Coberta. Poderá ser visitado na sexta-feira (16), das 19h às 23h, e no sábado (17), das 11h às 23h. No cardápio haverá a comercialização de pratos típicos servidos no FestiQueijo, como polenta, grostoli, pão de queijo, pastéis, espetinho de queijo e frango, queijos, além de vinhos, espumantes e cervejas. A entrada é gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do 33º FestiQueijo ou em pontos físicos, no Sicredi (Avenida Ivo Tramontina, 777, Centro) e Santa Clara (Rua Júlio de Castilhos, 01, Centro), em Carlos Barbosa.

Para mais informações: (54) 3461-7600 e 3433-2197.