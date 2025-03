Credenciamento de instrutores para Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul segue até quinta-feira

Estão abertas as inscrições para o credenciamento e seleção de instrutores para ministrar aulas na Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul. O regulamento apresenta diretrizes sobre a seleção e avaliação das propostas, bem como as demais responsabilidades do processo. O processo segue até a próxima quinta-feira (03)

As inscrições devem ser realizadas por meio do envio da ficha de inscrição e dos demais documentos solicitados no edital para o e-mail unidadedanca@caxias.rs.gov.br, com o assunto “Credenciamento de Instrutores para a Escola Preparatória de Dança”.

Somente serão validadas as inscrições que receberem confirmação de recebimento pela Unidade de Dança. O edital completo está publicado no site da prefeitura, no portal de licitações – Cenlic (Edital 2025/63).