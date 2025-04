Ser paz onde tudo convida à guerra é uma forma de coragem

Bom Dia! Acolhendo, com alegria, o segundo dia do mês de abril. Viver é muito bom. Que todos os instantes sejam abençoados. Os desafios são muitos, mas temos um Deus que olha por nós. Feliz dia!

Entre um compromisso e outro, passei por uma rua e encontrei numa determinada residência, uma plaquinha num canteiro de flores, com a inscrição: ‘Não jogar sal.’ Fiquei pensando no sentido daquele recado e nas relações entre vizinhos. Não são poucos os que se consomem tentando prejudicar o próximo. Acabam colocando a própria vida a perder. Ainda bem que possível fazer o bem ao próximo e viver em paz.

Basta observar ao redor ou voltar o olhar para dentro de nós para notar que, muitas vezes, a raiva tenta encontrar abrigo nas palavras e nas atitudes. Mas há uma resistência que não se faz com gritos, e sim com a recusa firme de não alimentar o que destrói.

O ódio cresce no impulso, no orgulho ferido, na pressa de responder com a mesma moeda. Mas cada vez que escolhemos o silêncio em vez da agressão, o acolhimento em vez do julgamento, a paciência em vez do ataque, estamos colaborando para que ele enfraqueça. Pode parecer pequeno, mas é assim que as grandes mudanças começam: quando alguém decide não continuar o ciclo.