Kempinski Laje de Pedra promoveu fim de semana de experiências em Canela

Da valorização do terroir gaúcho à apreciação de temas clássicos ao som de uma orquestra: essa foi a experiência proporcionada à comunidade Kempinski Laje de Pedra no último fim de semana em Canela.

Na noite de sábado, 29 de março, José Paim de Andrade Jr., sócio-fundador do Kempinski Laje de Pedra, convidou ao palco Jorge Lucki, renomado enólogo, e a apresentadora e escritora Mel Fronckowiak, para uma conversa sobre a qualidade dos vinhos gaúchos e a riqueza do terroir da região. O enólogo também participou da websérie Destinos, produzida pelo Kempinski Laje de Pedra, mostrando as vinícolas da serra.

Já na manhã de domingo, 30, o encontro começou com o discurso de José Ernesto Marino Neto, sócio-fundador do empreendimento, ressaltando a chegada da Páscoa e a reflexão que a data nos traz sobre união. Com este tema, a Orquestra Filarmônica Laje de Pedra, uma iniciativa criada pelo Instituto Cultural Laje de Pedra, fez sua primeira apresentação da temporada de 2025 com temas pascais e alguns “clássicos contemporâneos”. Das músicas-tema de filmes como “O Mágico de Oz” e “Rei Leão” às obras de Bach, Villa-Lobos e Puccini, o repertório da orquestra contou ainda com a grandiosidade de duas solistas convidadas: a harpista Letícia Piasentin e a soprano Raquel Fortes.