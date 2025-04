De Iberê Camargo e Ado Malagoli a Tere Finger e Rafael Dambros:  José Antonio e Hieldis Martins expõem obras de sua coleção particular, em Caxias do Sul

Estarão à mostra cerca de 40 obras do acervo da Pinacoteca José Antonio e Hieldis Martins, na Galeria Gerd. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Arte Glocal: entre o global e o local à mostra a partir desta terça-feira (3), às 19h, na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, revela como a arte pode romper as mais diversas fronteiras.

Primeiro, porque se trata do acervo de uma coleção particular, da Pinacoteca José Antonio e Hieldis Martins, uma das mais importantes e celebradas do Brasil. Nesse caso, o recorte de cerca de 40 obras que o público poderá contemplar, está sendo “liberto” das paredes da residência dos Martins.

— Tenho uma frase para isso, para explicar porque fazemos exposições públicas das nossa obras. É para libertar as obras das quatro paredes — brinca a colecionadora Hieldis Martins.

E segundo, a exposição também rompe fronteiras, porque, como diz o nome da mostra, Arte Glocal, os artistas escolhidos fizeram (e ainda fazem) carreira aqui no Rio Grande do Sul, com projeção que reverbera mundo afora — guardadas as devidas proporções, é claro.

O curador Jacks Ricardo Selistre, ao lado da colecionadora Hieldis Martins, e da presidente da Confrartes, Jaqueline Concer, mobilizados na divulgação da exposição na Galeria Gerd. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O conceito da mostra vem do neologismo glocal, que surge da aglutinação das palavras global e local. Ou seja, são artistas locais, cuja produção tem uma potência e qualidade estética que ultrapassam fronteiras.

— Como arte local, compreendemos o Estado do Rio Grande do Sul. Mas também existem artistas que nasceram fora daqui, como o caso da Maria Tomaselli que nasceu na Áustria, mas, desde muito jovem veio para o Brasil, construindo sua carreira e laços no Estado. E também o Ado Malagoli, que nasceu em Araraquara, em São Paulo, mas que vem para cá para ser professor de pintura, fazendo carreira aqui, de modo que o nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), leva o nome Ado Malagoli — explica Jacks Ricardo Selistre, professor, Doutor em História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS) e curador da exposição.

— Vejo o Glocal para além de ter artistas de fora que desenvolveram seu trabalho aqui, mas também o contrário. Artistas locais que foram para o mundo, representando escolas diversas, do expressionismo ao surrealismo — avalia Jaqueline Concer Martins, presidente da Confrartes, grupo que atua na divulgação das ações da Pinacoteca.

Além de Maria Tomaselli e Ado Malagoli, integram a exposição artistas como Iberê Camargo (com seis obras), Danúbio Gonçalves, Fernando Baril, Regina Silveira, Carlos Scliar e Vasco Prado, e artistas aqui da Serra, como Bruno Segalla, Diana Domingues, Rafael Dambros, Sergio Lopes e Tere Finger.

