Com melhorias em infraestrutura,146ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, é lançada

O lema desta edição é Mãe da Esperança, rogai por nós! Pablo Ribeiro / Agência RBS

Nesta quarta-feira (26), a direção do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, lançou a 146° Romaria, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de maio. O lema desta edição é Mãe da Esperança, rogai por nós!. No dia da Romaria, 10 missas devem ser realizadas.

A coletiva de imprensa foi realizada no restaurante panorâmico, com vista para a área de mata do Santuário, remetendo ao tema da Campanha da Fraternidade de 2025, que neste ano aborda a ecologia.

Leia Mais Vida de plantonista: médicos da Serra contam o porquê decidiram não ter consultório

Leia Mais Projeto Escola do Amanhã está com inscrições abertas em Caxias do Sul

Para este ano, segundo o reitor do Santuário, Ricardo Fontana, foram investidos cerca de R$ 500 mil em melhorias de infraestrutura no Santuário. O recurso foi utilizado para suprir a falta de água no local, reclamação rotineira dos romeiros. Foram adquiridos dois tanques com capacidade para 50 mil litros de água cada. Além disso, foi realizada a perfuração de um novo poço artesiano.

Outra questão é em relação à compra das passagens de ônibus de volta, que acabava gerando muitas filas. Neste ano, os bilhetes poderão ser comprados antecipadamente, tanto diretamente na rodoviária de Caxias do Sul, quanto num ponto de apoio ao peregrino, em um container na Avenida Dom José Barea, no acesso ao Santuário. As passagens custarão R$ 19.

— Essa infraestrutura a gente está trabalhando há três anos. Neste ano, esperamos ter um bom abastecimento de água, favorecer também as compras via cartão de crédito, débito e pix, com as redes novas que colocamos de internet. E também na parte da alimentação, com pratos feitos. No transporte, com a venda antecipada das passagens, a gente espera um deslocamento de saída mais rápido se tiver bastante demanda. No ano passado, apesar da Romaria ter sido bastante tímida pelas intempéries climáticas, eu acredito que foi um bom ensaio para este ano todas as equipes estarem preparadas para poder acolher um grande número de peregrinos e romeiros que veem esta Romaria — disse o padre Fontana.

Fontana explica que o lema deste ano é em comemoração ao jubileu de 2025 anos do nascimento de Jusus Cristo. Já o cartaz da romaria deste ano destaca as cores verde e vermelho, remetendo à bandeira da Itália, em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul.