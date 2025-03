Secretaria de Trânsito de Caxias intensifica fiscalização nos corredores de ônibus,  e veículos serão multados

A Fiscalização de Trânsito da prefeitura de Caxias do Sul vai intensificar a fiscalização nos corredores a partir da próxima semana. Os veículos que forem flagrados trafegando nas pistas exclusivas para o transporte coletivo serão autuados conforme o artigo 184-III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na última semana, o fiscais estiveram em diferentes trechos da cidade, especialmente nas ruas Moreira César e Pio XII. Nos próximos dias são esperadas operações educativas e abordagens especiais nestas vias do bairro São José, umas vez que as duas receberam novos trechos de corredores exclusivos para o tráfego de ônibus e a sinalização foi instalada recentemente. A Fiscalização de Trânsito faz uma ação especial desde o início da implantação destes corredores, visando à abordagem orientativa dos condutores.

Segundo a prefeitura, o tráfego de veículos nos corredores de ônibus afeta o sistema do transporte público , causa atrasos em linhas e prejudica o usuário que não tem veículo próprio e depende do ônibus para chegar até o seu destino.

A condução de veículos nos corredores de ônibus é permitida somente se o condutor for converter o veículo na próxima via transversal, ingressando no corredor de ônibus na mesma quadra da via de conversão.