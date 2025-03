Projeto Escola do Amanhã está com inscrições abertas em Caxias do Sul

Em 2024, o projeto formou 700 alunos no maior município da Serra. Simecs / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o projeto Escola do Amanhã, uma iniciativa que oferece aos estudantes da rede municipal, com idades entre 14 e 16 anos, a oportunidade de participar do curso de 160 horas de Robótica e Protótipos Mecatrônicos. O projeto é realizado pela prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul (Smed), em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs).

As aulas são ministradas no Senai Mecatrônica, no contraturno escolar, contemplando 15 turmas ao longo do projeto. A formação busca aproximar os jovens do universo da tecnologia e da inovação, proporcionando aprendizado prático além de preparar os estudantes para oportunidades futuras no setor industrial.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição através deste link. As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas.