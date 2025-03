Alunos de escolas públicas de Caxias vão receber projeto gratuito que aproxima escritores de leitores

O projeto Sesc Mais Leitura , promovido pelo Sesc Caxias do Sul, oportunizará uma série de apresentações literárias para alunos de escolas municipais , de abril a setembro. Ao todo, 16 ações estão previstas para acontecer e mais de 900 jovens estudantes terão acesso às apresentações e palestras de diferentes autores e artistas gaúchos.

As atividades serão gratuitas e destinadas às escolas da rede pública que foram selecionadas por meio de uma inscrição prévia, em fevereiro.

Entre os autores que irão liderar as atividades com os estudantes estão Pedro Guerra, DKG Dekilograma e Pedrinho Festa. Quem também irá liderar as atividades é a historiadora e professora da UFSM Nikelen Witter, que tem diversos livros premiados, incluindo indicações ao Jabuti.