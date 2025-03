Para fortalecer a economia criativa e promover a tradição têxtil, o 28º Festival QuiltBrasil ocorre em Gramado em abril

A programação do festival ocorrerá em vários pontos da cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Gramado receberá o 28º Festival QuiltBrasil - Festival Internacional de Quilt e Patchwork durante todo o mês de abril. O evento, que conta com programação em vários pontos da cidade, tem como objetivo promover o fortalecimento da economia criativa, envolvendo artistas, artesãos, lojistas, fabricantes e toda a cadeia produtiva do setor.

Dentre as atividades da programação, haverá feira de produtos e conteúdo, no Expogramado, mostras paralelas, Parada do Quilt, Rota do Quilt e Concurso Internacional de Quilt. A organização estima a participação de mais de 5 mil pessoas em Gramado.

Um dos destaques das atrações será a Rota do Quilt, que ocorre de 1º a 30 de abril, organizada em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo de Gramado e com a Câmara de Vereadores. A celebração do quilt e do patchwork na Rota vai reunir mais de 150 artistas do Brasil e da Argentina, dando um panorama da criatividade, técnica e expressão artística dessa tradição têxtil.

A Rota do Quilt ocorrerá em um circuito especial espalhado pela cidade com 11 mostras em cinco locais: Centro de Cultura, de 3 a 30 de abril; coreto da Praça Major Nicoletti, de 3 a 12 de abril; Câmara de Vereadores, de 9 a 30 de abril; Expogramado, de 9 a12 de abril; e Olivas de Gramado, de 1º a 30 de abril.

O evento terá opção de transporte para visitação aos locais das mostras espalhados por Gramado em uma parceria com a agência oficial do evento, a Sunpower Turismo. Para adquirir o transporte para a Rota, o participante poderá consultar horários e valores com a agência pelo telefone (54) 99912-5392.

Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site oficial do Festival QuiltBrasil.

Confira as mostras confirmadas na Rota do Quilt:

Mostra Brasilidades: reunirá obras de 16 artistas no Expogramado, de 9 a 12 de abril.

Mostra Ilumina: reunirá obras de 44 artistas no coreto da Praça Major Nicoletti, de 3 a 12 de abril.

Mostra Tradicionais: reunirá obras de 17 artistas no Centro Municipal de Cultura, de 3 a 30 de abril.

Mostra Amazônia: obras de 22 artistas no Expogramado, de 9 a 12 de abril.

Mostra “A cor como linguagem: a Obra Têxtil, de Cecília Koppmann”, no Expogramado, de 9 a 12 de abril.

Mostra “Outros Mundos”, de Pat Müller, de 9 a 12 de abril, no Expogramado.

Mostra “Meu Ikigai”, de Gloria Tanquilevich, de 9 a 12 de abril, no Centro Municipal de Cultura.

Mostra “Luz, Linha e Ilusão”, de Ataíde Depizzol Junior, de 9 a 12 de abril, no Expogramado.

Mostra “Eu aos 80 anos”, de Adriana Sleutjes, de 9 a 12 de abril, no Expogramado.

Mostra “Ser Plural”, de Carmen Netto, de 3 a 30 de abril, na Câmara de Vereadores de Gramado.

Mostra “Acervo”, de Dóris Sueli Teixeira, de 1º a 30 de abril, no Olivas Gramado.