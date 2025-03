Pianista curitibano Bruno Hrabovsky volta a Caxias do Sul para apresentar o concerto "Rock ao Piano"

O pianista curitibano Bruno Hrabovsky idealizador do concerto Rock ao Piano está de volta a Caxias do Sul. Dessa vez, com um show exclusivo lançado para circulação durante este ano. A Bruno se apresenta na quinta-feira (27), no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).

Na estrada desde 2013, o pianista curitibano Bruno Hrabovsky consagrou seu projeto levando concertos a mais de 130 cidades de 21 estados do país, especialmente com tributos dedicados às bandas Queen e Pink Floyd. A ideia é unir os universos do rock'n'roll e da música de concerto com releituras e arranjos criados exclusivamente com o piano acústico.