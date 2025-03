Com 13 atrações, incluindo cantora norte-americana, Flores Blues Jazz Festival ocorre neste final de semana

Uiliam Michelon Quarteto se apresenta na sexta-feira (28), às 19h40min. Tagor Antunes / Divulgação

Vem aí a terceira edição do Flores Blues Jazz Festival neste final de semana. Será nos dias 28 e 29 de março, no Parque da Vindima Eloy Kunz. A organização projeta receber cerca de 3 mil visitantes.

Os ingressos antecipados estão à venda neste link, a R$ 40 (por dia) ou R$ 70 (passaporte para os dois dias). Na hora, os ingressos custarão R$ 50 (por dia) ou R$ 90 (passaporte). Todos os bilhetes incluem um copo personalizado do festival.

O festival contará com bandas de diversas vertentes do blues, jazz e soul music. Entre os destaques estão a cantora americana J.J. Thames, Uiliam Michelon Quarteto, Jazz Cinnamon e Florentina.

Felipe Corso, presidente da Associação dos Produtores de Arte e Cultura (Apac), antecipa que o festival vai oferecer ao público uma imersão completa no universo do blues e do jazz:

— O Flores Blues Jazz Festival é mais do que um evento musical. É a celebração de uma identidade cultural. Ao reunir artistas locais e internacionais, proporcionamos um intercâmbio enriquecedor que fortalece nossa cena artística. O blues e o jazz, gêneros que carregam em suas notas histórias de resistência e paixão, encontram palco em Flores da Cunha — destaca.

A norte-americana, natural de Las Vegas, J.J Thames se apresenta no sábado (29), às 20h35min. Zé Carlos de Andrade / Divulgação

A norte-americana, natural de Las Vegas, J.J Thames se apresenta no sábado (29), às 20h35min. Conhecida como The Hurricane (do inglês, furacão), ela trará à Serra um repertório cheio de clássicos e novidades do blues, rock e soul music.

A artista prepara um espetáculo com músicas de seus dois álbuns Tell You What I Know (2014) e Raw Sugar (2016), obras que contam sua trajetória desde os tempos de suas estadas por Detroit, Mississippi, New Orleans e Nova York. O repertório do show também vai reverenciar grandes nomes como B.B. King, Etta James, John Lee Hooker e Allman Brothers Band.

Formado em Vacaria em 2015, o grupo Uiliam Michelon Quarteto se apresenta na sexta-feira (28), às 19h40min. Além de Uiliam, que assume o acordeon e a direção musical, o grupo conta com Gleidson Dondoni na bateria, Rodrigo Ziliotto no baixo e Rafael Diniz no violão e guitarra.

No repertório autoral que vai guiar o show, o grupo celebra ritmos e influências que vão de Aires de Chacarera, Tango, Milonga e Chamamé a Baladas de Jazz.

Jazz Cinnamon, de Canela, sobe ao palco às 23h10 de sexta. Paula Vinhas / Divulgação

Outro destaque é a banda Jazz Cinnamon, de Canela, que sobe ao palco às 23h10min de sexta. O grupo já se apresentou no icônico desfile Rouban Rouge, reunindo as maiores grifes da moda feminina, como Tom Ford, Yves Saint Laurent, Prada, Chanel e Gucci. No universo do cinema, foi responsável pela trilha sonora da 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado e participou também de outras edições. O repertório para o Festival promete ser envolvente, com performances marcadas pelo requinte e pela emoção.

Já a banda da casa, Florentina, fecha a programação na madrugada de sábado para domingo. O grupo sobe ao palco à 00h20min, com repertório que abrange Blues, Rock, Soul e Jazz.

Florentina, fecha a programação na madrugada de sábado para domingo. Álan Novello / Divulgação

Fundada em 1964, a Florentina tem trajetória marcada por prêmios e reconhecimento, incluindo o título de melhor banda do Rio Grande do Sul, em 1976. Em 2024, celebrou seus 60 anos com o documentário Banda Florentina 60 Anos e continua sendo um dos principais símbolos da cultura musical de Flores da Cunha.

O Flores Blues Jazz Festival é uma realização da Apac de Flores da Cunha, por meio da Lei Rouanet, com o patrocínio da Jopemar, Gin Rocks e Vinícola Galiotto e com o apoio da Prefeitura de Flores da Cunha e do Sicredi.

Programação completa

Sexta-feira (28 de março)

16h45min - Eutanásia (Flores da Cunha)

17h55min - Menega's Blues Band (Flores da Cunha)

19h40min - Uiliam Michelon Quarteto (Vacaria)

21h25min - Quarteto New Orleans (Caxias do Sul)

23h10min - Jazz Cinnamon (Canela)

00h55min - Mo' Blue (Flores da Cunha)

Sábado (29 de março)