Projeto "70's Show" apresenta tributo a The Beatles neste domingo, em Caxias do Sul 

O projeto "70's Show", que reúne músicos da cena roqueira caxiense para apresentações especiais em tributo a bandas que marcaram época, volta ao palco neste domingo (30), para uma homenagem a The Beatles. Intitulado "Magical Mistery Show", o evento irá ocorrer no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 19h30min.

A banda é formada por Beto Vianna (voz), Graziano Anzolin (teclado), Sasha Z (guitarra), Mateus Bicca (bateria) e Mauro Caldart (baixo). O quinteto irá contar ainda com a participação especial do saxofonista Ricardo Masutti. Para compor o repertório, os caxienses optaram por focar na fase mais madura dos rapazes de Liverpool.

- É difícil formatar um repertório beatle sem sentir que ficou alguma coisa de fora. Mas como existem muitos tributos que focam nos primeiros álbuns, aquela fase conhecida como "iê, iê, iê", a gente quis focar numa fase um pouco mais madura, contemplando principalmente os álbuns Abbey Road, Let It Be, White Album e Magical Mystery Tour. É um período que se relaciona mais com a própria proposta do projeto, por ser um repertório que pavimentou o caminho para os anos 1970 - explica Sasha Z.