“Xêro de Fulô na Caxias do Sol” encerra temporada com show gratuito no Teatro do Sesc, nesta quarta-feira

Edu Seggabi (voz e violão), Milena Schäfer (voz e triângulo), Sandro Martins (voz e zabumba) formam o Xêro de Fulô Vibiana Cornutti / Divulgação

O projeto Xêro de Fulô na Caxias do Sol, que durante o verão percorreu praças e parques de Caxias do Sul com shows gratuitos de forró, vai encerrar com um espetáculo especial. O evento ocorre no Teatro do Sesc, na próxima quarta-feira (26), a partir das 20h, com entrada franca. No evento o trio caxiense apresentará seu repertório recheado de canções consagradas do forró, contando ainda com músicos convidados.

Desde janeiro, foram realizados 11 shows pela cidade em um circuito que contemplou, por último, a Praça das Feiras, na manhã de sábado. Também estiveram na rota do projeto: Ecoparque, parques Cinquentenário e dos Macaquinhos; Praça Pedavena (Ana Rech), Praça Dante Alighieri, Praça Estação Cidadania (Cidade Nova), Parque da Lagoa (Desvio Rizzo), Praça da Bandeira, Complexo Esportivo Zona Norte (Portal da Maestra), Praça Duque de Caxias (Galópolis) e Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho.

O projeto é realizado pelo trio Xêro de Fulô com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Município de Caxias do Sul.

Para a cidade toda “forrozear”

Formado pelos artistas Edu Seggabi (voz e violão), Milena Schäfer (voz e triângulo), Sandro Martins (voz e zabumba), que transitam entre as artes cênicas e a música, o trio Xêro de Fulô idealizou o projeto com objetivo de colaborar com a promoção da qualidade de vida em Caxias do Sul por meio do lazer e da diversão.

No repertório, sucessos de artistas como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho, e outros tantos que contribuíram e ainda contribuem para a popularização do forró no Brasil.