Prefeitura de Nova Petrópolis vai repassar R$ 630 mil para financiar Festival Internacional de Folclore

Por meio do convênio, o poder público repassará R$ 630 mil à entidade responsável pela realização do evento. A contrapartida da entidade será de R$ 297.234,60. Os valores serão utilizados em despesas com o Baile de Escolha das Soberanas do Folclore Alemão, hospedagem dos grupos participantes, estrutura, filmagem, fotografia, segurança, produção das Soberanas e produção de materiais de divulgação.

O 52º Festival Internacional de Folclore ocorre de 17 de julho a 3 de agosto de 2025. A primeira atividade inserida no evento será o Baile de Escolha das Soberanas do Folclore Alemão, no dia 5 de abril, sábado, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, a partir das 19h, com jantar, e 20h30min, com a solenidade de escolha.