Cria de Realengo, Rafael Portugal apresenta, em Caxias, a tragicomédia de morar no Rio de Janeiro 

Comediante Rafael Portugal apresenta stand-up nesta sexta-feira (28) em Caxias do Sul. Lune Produtora / Divulgação

Foi no canal Porta dos Fundos, onde atua desde 2015, que Rafael Portugal, ao lado de Fábio Porchat e João Vicente, passou a ser conhecido pelos fãs de comédia. A trajetória artística, que teve ainda o canal Parafernalha no caminho, começou com os amigos do bairro Realengo, local que segue inspirando-o a contar histórias tragicômicas.

Temas como o cotidiano da Zona Oeste carioca e a relação entre polícia, bandido e morador seguem no texto de Portugal que apresenta nesta sexta-feira (28), às 20h, o stand-up Tô Só Desabafando, no UCS Teatro, em Caxias do Sul.

Sozinho e de cara limpa no palco, o comediante traz um compilado das suas impressões da rotina brasileira. Durante os 70 minutos de espetáculo estão também as histórias dos Natais em família, data que costuma render situações cômicas nas residências do país afora.

O talento para escrever, atuar e até cantar, levou Portugal à televisão onde desde 2016 faz parte do elenco do cômico A Culpa é do Cabral no canal por assinatura Comedy Chanel.

Como tantos outros comediantes de sua geração, que incluem Tatá Werneck, Luís Lobianco e o xará Rafael Infante, o ator que completou 40 anos em 2025, passou a figurar na Rede Globo. Em 2020 chegou ao ápice da carreira para apresentar o CAT BBB, quadro que por muitas vezes salvou a atração pelo destaque cômico que dava ao reality ao ouvir os apontamentos do telespectador.

Currículo não falta para Rafael Portugal que vem a Caxias pela segunda vez na carreira. A primeira foi em 2018, dois anos antes de ser global e muito antes de figurar inclusive no Domingão do Huck onde apresenta seu quadro de comédia desde o ano passado.

