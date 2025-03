Curta-metragem caxiense que aborda solidão e alcoolismo estreia na Sala Ulysses Geremia

As filmagens do curta "De Todos os Não Ditos" ocorreram entre maio e junho, do ano passado, em Caxias do Sul. Na foto, a atriz Dóris Laroque, que interpreta Fernanda.

Com três sessões de lançamento nesta terça-feira (1º), o curta-metragem De Todos os Não Ditos é uma provocação a partir da perspectiva de uma mulher solitária que confronta a culpa e tenta se libertar do ciclo de autodestruição que o alcoolismo proporciona.

As exibições são abertas ao público , na Sala de Cinema Ulysses Geremia , no Centro de Cultura Ordovás. Após a última sessão, que se inicia às 20h30min, haverá bate-papo com a equipe, elenco e a psicanalista Luiza Deitos.

Com distribuição da Casa Mar Produtora , esse é o primeiro trabalho de Carolina como roteirista, diretora e produtora executiva. Com duração de 18 minutos, o filme retrata uma série de eventos nostálgicos ocorridos antes da pandemia de covid-19.

— É um filme bem imprevisível. No sentido de que ele transita por vários gêneros diferentes. Não é só comédia e também não é só drama. Ele tem elementos de arte psicológico, tem elementos até mesmo de fantasia. E é um filme com uma pegada bem surrealista — antecipa a diretora.

O curta-metragem De Todos os Não Ditos foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, a partir de um edital municipal. As filmagens se deram ao longo de quatro diárias realizadas no final de maio e início de junho do ano passado, em Caxias do Sul.