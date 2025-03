Saber ouvir é ter sabedoria para não transformar tudo o que é dito em verdade

Procuro selecionar o que ocupa espaço dentro de mim. Confesso que me sinto leve por não permitir determinadas coisas. Sim, nem tudo que chega até nossos ouvidos merece residência dentro da alma. As palavras vêm carregadas de intenções, interpretações, projeções e julgamentos. Algumas nos acolhem, outras nos ferem. Mas, entre o que nos dizem e o que permitimos que fique, existe um filtro valioso: o nosso discernimento. Não é possível controlar o que o outro vai pensar, comentar ou insinuar.

O que podemos, sim, é definir a importância que daremos àquilo que ouvimos. Há críticas que apenas refletem os vazios de quem as faz, e há elogios que escondem intenções que não são sinceras. Saber ouvir é mais do que ter paciência, é ter sabedoria para não transformar tudo o que é dito em verdade sobre nós. Carregar tudo o que nos dizem é se esgotar em tentativas de agradar, se moldar a expectativas alheias e se perder da própria essência.

A leveza vem quando ouvimos com atenção, mas reagimos com equilíbrio. Quando escolhemos não absorver o que não nos serve, protegemos nossa paz, e isso também é um ato de amor-próprio. Escolher o que importa não é indiferença, é cuidado. Não estamos obrigados a aceitar toda palavra como verdade, mas somos responsáveis pelo modo como lidamos com aquilo que chega. Algumas palavras devem ser levadas com carinho, outras, deixadas pelo caminho.