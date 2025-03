Oswaldo Montenegro traz show comemorativo pelos 50 anos de carreira a Caxias do Sul, neste sábado

Aos 69 anos, Montenegro aposta em experiências imersivas na turnê que celebra meio século de estrada Daniela Santos / Divulgação

A turnê comemorativa pelos 50 anos de carreira do cantor e compositor Oswaldo Montenegro chega neste sábado a Caxias do Sul. O show será às 21h, no UCS Teatro, com ingressos à venda pela plataforma Minha Entrada. Os valores partem de R$ 130 + taxas e restavam poucas entradas disponíveis até a tarde desta quarta-feira.

Neste espetáculo que marca seu retorno a Caxias menos de dois anos após a última apresentação na cidade, em outubro de 2023, Montenegro traz como diferencial uma experiência multimídia, com a projeção de imagens em uma enorme painel de led. Nesta imersão será possível assistir ao Menestrel tocando simultaneamente mais de um instrumento, já que no palco, ao vivo, ele se reveza entre os violões de 6 e de 12 cordas, enquanto nas imagens aparece ao piano.

No repertório vão estar sucessos como Bandolins, A Lista, Lua e Flor, Intuição e uma de suas canções mais recentes Lembrei de Nós (de 2021), misturadas a histórias e cenas virtuais que irão revelar as origens das canções e expor segredos das inspirações e aventuras do artista, de 69 anos.

O show conta ainda com as presença de Madalena Salles, flautista-irmã do Menestrel e do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei.