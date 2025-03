Gaúcha marca três vezes, Brasil vence o Paraguai e se classifica na Copa América de Futsal Feminino

Tampa chegou ao sexto gol na competição e assumiu a artilharia do time brasileiro. Conmebol / Divulgação

O Brasil venceu o Paraguai por 5 a 0, nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América de Futsal Feminino. Com nove pontos, a seleção lidera o Grupo A e já está classificada para as semifinais do torneio.

Vale destacar que as três primeiras colocadas da competição terão vaga garantida na primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino, que será disputada em outubro deste ano, nas Filipinas.

O jogo

Como já era esperado, a seleção brasileira dominou o confronto do início ao fim e não teve dificuldades para golear mais um adversário. A gaúcha Tampa, natural de Constatina, que defende o Bitonto-ITA, foi destaque no jogo e balançou as redes três vezes, ainda no primeiro tempo.

No primeiro gol, ela recebeu passe de Camila, no lado direito, e chutou de fora da área. A goleira chegou a espalmar, mas a bola entrou no fundo do gol. Pouco tempo depois, a ala dominou a bola próxima do meio da quadra, avançou e resolveu arriscar de longe. Com um chute no canto esquerdo, abriu 2 a 0.

O terceiro gol de Tampa também saiu pelo lado direito de ataque. Após receber passe na área, Natalinha fez a pivô e tocou para a gaúcha, que chutou forte no fundo das redes.

No segundo tempo, o quarto gol foi marcado por Nati Detoni, com direito à assistência da gaúcha Lucileia. Já o quinto foi feito por Vanin, que aproveitou o erro de passe da defesa paraguaia. Placar final: 5 a 0.

