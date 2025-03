Goleira gaúcha garante vaga na Copa do Mundo de futsal defendendo a Itália

Ana, em ação, com a camisa da seleção italiana. Federação Italiana de Futsal / Divulgação

A vaga histórica da Itália para a primeira Copa do Mundo de futsal feminino tem jeitinho gaúcho. A Azurra é uma das primeiras seleções a se garantir na competição que será em novembro nas Filipinas.

Entre as atletas que participaram do feito está a goleira brasileira naturalizada italiana Ana Sestari. Com 29 anos, a atleta é natural de Progresso, no interior do Rio Grande do Sul, e há 10 atua na Itália.

— A classificação para a primeira Copa do Mundo de futsal feminino é um momento histórico para nós, para o futsal feminino da Itália e para todas as meninas que sonham com essa oportunidade. Estamos extremamente orgulhosas do que conquistamos — destacou a atleta, e completou:

— Sei que cada esforço, cada treino e cada jogo valeram a pena. Agora, estamos prontas para representar a Itália no Mundial e mostrar ao mundo a força do futsal feminino.

As eliminatórias ocorreram entre os dias 19 e 22 de março, com a Itália sendo escolhida como sede da chave, ao lado de Portugal, Suécia e Hungria. Com duas vitórias e apenas um resultado adverso, as italianas conquistaram sua vaga para o Mundial.

Peça-chave

Uma das peças-chave dessa seleção italiana é Ana Sestari. A goleira ganhou destaque no Barateiro Futsal, em Brusque (SC), uma das equipes mais tradicionais do futsal feminino no Brasil, onde conquistou títulos em todas as categorias: Taça Brasil Sub-15, Sub-17, Sub-20 e também no profissional.

Após quatro anos, a goleira deixou o Brasil para acertar com o Pescara Futsal, na Itália. Mesmo enfrentando o desafio inicial de esperar um ano para obter a cidadania italiana e regularizar sua inscrição, Ana rapidamente se consolidou como uma das principais goleiras do país.

