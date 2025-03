Paraguai x Brasil: onde assistir, horário e escalações pela Copa América de Futsal Feminino

As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais. Posteriormente, as vencedoras jogam a final.

Como chega o Brasil

Nas duas primeiras partidas, apenas Amandinha , considerada por muitos como a maior jogadora da história do futsal, e Emilly , atual vencedora do prêmio, iniciaram como titular. As demais titulares foram alternadas, o que pode acontecer contra o Paraguai.

Mesmo com as alterações, o ritmo da seleção brasileira se manteve, assim como a atuação superior às adversárias. Emilly e a gaúcha Tampa são as artilheiras da equipe com três gols marcados.