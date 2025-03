Estadual de Futsal: Série Bronze terá 17 participantes

A disputa na terceira divisão do futsal adulto masculino, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), já têm seus protagonistas conhecidos . 17 clubes de várias regiões do Estado estão confirmados na competição. Nos próximos dias, a Federação realiza o congresso técnico da Série Bronze para definir fórmula, composição dos grupos e tabela da fase classificatória. A primeira rodada está prevista para 11 de maio.

Participantes Série Bronze 2025

Aesa/Tchelsea - Santo Ângelo

Agef - São Gabriel

AGE - Guaporé

Associação Caxias - Caxias do Sul

Blackout - Alegrete

Brochier Futsal - Brochier

Canguçu Futsal - Canguçu

Chelsea - Montenegro

CMD Nes - Nova Esperança do Sul

Cruzeiro - São Gabriel

Herval Futsal - Herval

Linha Bonita - Alto Alegre

Olimpia - Santa Maria

Peñarol - Sentinela do Sul

Porto Alegre Futsal - Porto Alegre

SER Cacequi - Cacequi

SER Capão do Cipó - Capão do Cipó