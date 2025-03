Confira os grupos e as datas dos jogos da Série Ouro de Futsal no RS

O roteiro do Estadual de Futsal da Série Ouro masculina em 2025 está definido. Os 20 clubes participantes conheceram neste sábado (15), a composição dos três grupos da primeira fase e detalhes do regulamento. ACBF , Atlântico e SER Santiago são os cabeças de chave.

O congresso técnico da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) aconteceu em um hotel do centro de Porto Alegre. Inicialmente, o campeonato teria a participação de 21 times, como em 2024, mas a Assoeva, de Venâncio Aires, desistiu de participar . A solução encontrada foi de manter 20 clubes.

Grupo A

Grupo B

Atlântico - Erechim AFA - São Francisco de Assis ANPF/Lyon - Nova Petrópolis Barcelona - Júlio de Castilhos Jaguarão Futsal - Jaguarão Independente - Lavras do Sul Rio-Grandense - Rio Grande

Grupo C

SER Santiago - Santiago

ABF - São Lourenço do Sul

ATF - Pelotas

AVF - Manoel Viana

Caxias Futsal - Caxias do Sul

São José - Cachoeira do Sul