Segunda rodada da Supercopa Gramado termina com três vitórias e um empate; veja como foi

A segunda rodada da Supercopa Gramado , realizada neste sábado (15), no Ginásio Perinão , terminou com três vitórias e um empate. Entre os representantes gaúchos, o Atlântico venceu o Minas por 2 a 0 , enquanto a ACBF perdeu para o Magnus por 3 a 0 .

Minas 0 x 2 Atlântico

Elenilson marcou o primeiro gol do Atlântico na partida.

No primeiro confronto do dia, o Atlântico levou a melhor e venceu o Minas por 2 a 0. Elenilson e PL marcaram na segunda etapa e garantiram a primeira vitória do time gaúcho na competição.