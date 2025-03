Joinville leva susto no fim, mas vence Jaraguá em clássico catarinense na Supercopa Gramado 

Clássico catarinense foi disputado até os minutos finais. Joinville / Divulgação

No clássico catarinense disputado na tarde deste sábado (15), melhor para o Joinville contra o Jaraguá. A partida da segunda rodada da Supercopa Gramado terminou com placar de 4 a 3 em favor do JEC.

O Joinville teve a chance de matar o jogo com tiro livre nos minutos finais para abrir vantagem. No entanto, desperdiçou, levou mais um gol e precisou segurar até o fim a vitória por 4 a 3. Os gols do Joinville foram marcados por Farias, Robinho, Pedro Rei e Matheus. Juan, Ian e Jamur anotaram para o Jaraguá.

Todos os jogos do torneio serão disputados no Ginásio Perinão, em Gramado.

