Liga Nacional de Futsal: veja tudo que você precisa saber sobre a LNF 2025

A bola volta a rolar na Liga Nacional de Futsal em 17 de abril, com o confronto entre o atual campeão, o catarinense Jaraguá, contra o Umuarama , do Paraná.

Nesta edição, 24 equipes vão disputar a taça da LNF, sendo três novidades em relação à última temporada: Cruzeiro, Dracena e Vélez Camaquã . A última equipe, do sul do Estado, entra na vaga da Assoeva, que "emprestou" seu espaço aos camaquenses e deixa o torneio momentaneamente.

Os outros representantes do Rio Grande do Sul, enquanto isso, seguem sendo o Atlântico, de Erechim, vencedor da edição de 2023 da LNF, e a ACBF, de Carlos Barbosa, pentacampeã da Liga (2001, 2004, 2006, 2009 e 2015).

Liga Nacional de Futsal 2025

Formato

Nos mata-matas, avança quem somar mais pontos. Em caso de dois empates, a segunda partida vai para prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga fica com quem tiver a melhor campanha.

A exceção será a final, que vai para os pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar e no tempo extra. E vale destacar que a decisão volta a ser com dois jogos, de ida e de volta, após reclamação dos times em 2024.