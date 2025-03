Chegou a hora da grande final do Gauchão 2025. O confronto entre Inter x Grêmio começa às 16h deste domingo (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, conforme o regulamento, os 12 times foram divididos em três grupos com quatro equipes. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentaram os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passaram às semifinais.

Troféu Farroupilha

Os times classificados de quinto a oitavo lugar na classificação geral ao fim da primeira fase disputaram o Troféu Farroupilha. O "campeão", Ypiranga, levou uma vaga na Copa do Brasil 2026, além da possibilidade de vagas na Série D do Brasileirão do próximo ano.

Neste torneio, a disputa foi de mata-mata com o 5º enfrentando o 8º e o 6º pegando o 7º. Depois, os vencedores avançaram para a final, também em jogos de ida e volta.

Quadrangular do rebaixamento

Depois de terminada a fase classificatória, os quatro piores times disputaram um "quadrangular da morte" para fugir do rebaixamento à Série A-2 em 2026.

Do 9º ao 12º, as equipes se enfrentarão em seis rodadas, com turno e returno. Ao final, os dois piores foram rebaixados: Brasil e Pelotas.

VAR no Campeonato Gaúcho

Em 2025, pela primeira vez na história, todos os jogos do Gauchão tiveram árbitro de vídeo. Em edições anteriores, a ferramenta era utilizada apenas em clássicos Gre-Nais de fases classificatórias e nas partidas eliminatórias. A estreia foi no campeonato de 2018. Sete anos depois, todas as 72 partidas tiveram auxílio do árbitro de vídeo.

Premiação

O campeão do Gauchão em 2025 receberá um troféu, enquanto jogadores e membros da comissão técnica ganharão medalhas. Assim como em anos anteriores, não haverá premiação em dinheiro ao vencedor.

