Inter campeão gaúcho: caderno digital traz tudo sobre a conquista

Com o resultado da primeira partida, o Inter podia perder por até um gol de diferença diante de seu torcedor. Para o Grêmio conquistar o octa, apenas uma goleada na volta interessava.

Gre-Nal pela 29ª vez na final

Um Gre-Nal decidiu o Gauchão pela 29ª vez. O retrospecto de finais com clássico é favorável ao Tricolor. O Grêmio levantou a taça diante do rival em 15 oportunidades, enquanto o Inter conquistou o troféu pela 14ª vez.

Número de títulos

O Inter é o maior campeão gaúcho da história. Ao todo, o Colorado acumula 46 taças contra 43 do Tricolor. Mais do que reduzir para uma taça a distância para o maior rival, o torcedor gremista queria festejar pela primeira vez na história um octacampeonato estadual. Além do hepta, o Grêmio enfileirou sete títulos entre 1962 e 1968.

Já o Inter buscava interromper a seca de títulos iniciada após a conquista da Recopa Gaúcha de 2017, em cima do Ypiranga, em Erechim, nos pênaltis. O último Gauchão festejado pela torcida vermelha foi em 2016, sobre o Juventude.