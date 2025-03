Da defesa ao ataque, Quinteros trabalha para ajustar Grêmio de olho na estreia do Brasileirão

Prioridade de Quinteros é ajustar rendimento da linha defensiva. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A lista de demandas estava pronta antes da pausa para a data Fifa. Agora, com o retorno dos treinos no CT Luiz Carvalho, Gustavo Quinteros pretende atacar alguns pontos de atenção expostos na reta final do Gauchão e nas duas partidas pela Copa do Brasil.

Da organização da linha defensiva ao modo de atacar do time, a comissão técnica tenta ajustar pontos considerados críticos antes da estreia no Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Quinteros deixou claro que o período de 10 dias depois do Gauchão seria importante para realizar ajustes. Acertos que o técnico entende necessários após problemas expostos em campo nas últimas semanas.

— O que o Grêmio precisa fazer exige um verbo que é legal para futebol: trabalhar. Trabalhar ajuda bastante. A outra parte é que esse trabalho seja feito equilibradamente entre recuperar a condição física de competir e agrupar setores, o que é trabalho coletivo do Quinteiros. É a lei de Tiger Woods: quanto mais trabalha, mais sorte tem — projeta Maurício Saraiva, comentarista do Grupo RBS.

Números de gols tomados

O alerta mais grave notado pela comissão é o entrosamento e organização da linha defensiva. Uma preocupação que também aflige o torcedor.

— Pra mim tem que ser o sistema defensivo, sem dúvida. Continua sendo o calcanhar de Aquiles do Grêmio. Nas duas temporadas, a gente tomou aí mais de 150 gols. E o Grêmio até se mostrou um pouquinho mais confiável no início do Gauchão, mas ainda contra times muito fracos. Quando o bicho pegou, o Grêmio tomou gol de todo mundo. É uma missão que o Quinteiros tem — opina Queki, comentarista identificada com o Grêmio do Grupo RBS.

Ao todo, são 13 gols em 14 jogos disputados no ano. Mas o número que preocupa mesmo é o rendimento contra os adversários mais fortes. Dos seis confrontos contra adversários da Série A neste ano, o Grêmio levou nove gols. O setor, no entanto, não é o único foco dos trabalhos que acontecerão até a estreia no Brasileirão no dia 29 de março.

O funcionamento do ataque, evidenciado pela falta de produção coletiva no Gre-Nal da decisão do Gauchão, também receberá atenção especial de Quinteros e seus auxiliares.

— Eu gostaria que o time jogasse mais, trabalhasse mais, tivesse mais associações futebolísticas. Mas também temos que ter em conta que estamos e continuamos incorporando jogadores. Hoje jogou Edenilson. No jogo anterior, jogou Franco (Cristaldo). No jogo anterior, jogou Monsalve. Estamos buscando armar uma equipe competitiva — diz Quinteros, após o Gre-Nal.

Uma das mudanças previstas para a partida contra o Atlético-MG, no dia 29 de março, é o retorno do mesmo modelo tático utilizado nos outros jogos antes do Gre-Nal. Além de contar novamente com Cuellar para formar a dupla de volantes com Villasanti, Monsalve ou Cristaldo serão utilizados como meia. Uma posição que ajudará a potencializar a circulação de bola no meio-campo do time.

Da defesa ao ataque, Quinteros terá trabalho para ajustar a equipe do Grêmio aos seus conceitos. Uma missão que precisa ser bem-sucedida. Ou um outro técnico e sua comissão técnica terão a oportunidade antes do fim de 2025 para fazer isso.