Kannemann tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros deve receber um reforço caseiro na próxima segunda-feira (24): Kannemann. O zagueiro está prestes a sair da etapa de transição para a liberação definitiva de treinamentos com os companheiros. Com isso, ele se aproxima de atuar pela primeira vez em 2025.

O estágio atual do camisa 4 é de realizar atividades físicas com os preparadores e também sob os cuidados dos fisioterapeutas. No começo da semana, ele deve receber a autorização para as sessões com os demais jogadores sem restrições.

O aspecto físico ainda será melhor analisado. A inatividade é longa, afinal, ele não entra em campo desde o começo de outubro, tendo passado pelo procedimento cirúrgico no quadril, somente em novembro. Desta forma, ele será trabalhado para readquirir condicionamento durante alguns dias.

É provável que Kannemann fique de fora ainda das estreias do Grêmio no Brasileirão, contra o Atlético-MG, na Arena, em 29 de março; e na Sul-Americana, diante do Sportivo Luqueño, no Paraguai, em 2 de abril.

As avaliações serão diárias para permitir que ele dispute a titularidade com Wagner Leonardo, já que ambos são canhotos e atuam pelo lado esquerdo.

Kannemann está no clube desde 2016 e participou da conquista de títulos em temporadas passadas. Ele é o único remanescente do elenco que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. O vínculo com o atleta, de 34 anos, tem validade até dezembro de 2025.