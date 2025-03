Rio Grande do Sul tem 80 delegacias com um só servidor

Exércitos de um homem só. É essa a situação em 80 delegacias do Rio Grande do Sul , conforme dado fornecido pela Associação dos Delegados de Polícia (Asdep-RS) ao colunista. São DPs com apenas um servidor, que faz de tudo um pouco: serviço cartorial, investigação e, eventualmente, prisões.

Todos os casos são no Interior. A existência de DPs com um só policial é problema histórico no território gaúcho e não é exceção, no cenário brasileiro. É uma situação que só não é dramática porque todas as cidades contam com equipes de policiais militares, que fazem o policiamento preventivo e repressivo. São o braço mais utilizado e numeroso da segurança pública, enquanto aos policiais civis cabe a tarefa prioritária de esclarecer os crimes. E os PMs contam com eventuais reforços dos Batalhões de Choque, em cada região.