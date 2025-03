Laços com terrorismo mundial já renderam condenações no Brasil

Arsenal apreendido pela PF e BM na casa do homem indiciado agora por atos preparatórios de terrorismo.

O indiciamento de um morador de Porto Alegre por atos preparatórios de terrorismo não é um episódio inédito, embora ainda seja incomum. Em média são registradas em torno de 50 ocorrências anuais de apologia a ideologias extremistas no Rio Grande do Sul, a cada ano. Há de tudo um pouco, desde mensagens de propaganda neonazista ou de radicalismo muçulmano até situações mais graves, como a compra de arsenais para, em tese, realização de atentados — este foi o caso que levou à prisão do gaúcho indiciado esta semana.