Autor gaúcho lança na Europa livro sobre crimes

Dois Caminhos foi lançado em 2024 e ficou entre os mais vendidos do Brasil

Tem livro de gaúcho lançado na Europa esta semana. É "Dois Caminhos", ficção policial escrita pelo advogado criminalista, professor de Direito e escritor Daniel Tonetto. A obra, de 2024, foi lançada esta semana em Salamanca, na Espanha, no NH Collection Salamanca Palacio de Castellanos. E será também apresentada no dia 7 de junho, na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal.