Programa RS Seguro completa seis anos com redução de até 90% em crimes no Rio Grande do Sul

Centros Integrados de Segurança (foto) ajudam na redução de crimes alcançada pelo programa RS Seguro Marcelo Oliveira / Prefeitura de Santa Maria/Divulgação

O governador Eduardo Leite preside nesta tarde, no Palácio Piratini, uma reunião que celebra os seis anos do programa RS Seguro, voltado para a segurança pública. Os resultados são comemorados pelo governo. Em 2024, o Rio Grande do Sul atingiu os menores números de criminalidade na série histórica iniciada em 2010.

Na comparação com os anos de pico (2016 e 2017), as quedas chegam a 90%. Entre os crimes com maiores reduções estão: roubo de cargas (-90%), roubo de veículos (-87%), roubo ao comércio (-86%), latrocínio (-83%) e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como o homicídio (-52%).

Vinculado ao gabinete do governador Eduardo Leite, o programa articula ações entre todas as pastas do governo e entidades de outros poderes, com foco na redução da violência. Entre as providências mais efetivas está o cercamento eletrônico das cidades, por meio de câmeras de vídeo. As iniciativas tiveram como padrinho o ex-secretário de Segurança Pública e ex-vice-governador Ranolfo Vieira Junior.

São realizadas reuniões mensais de governança em quatro níveis (intramunicipal, municipal, regional e estratégico). Nesses encontros, são deliberadas e propostas resoluções conjuntas sobre os problemas, com base em estatísticas. Inicialmente, foram priorizados 23 municípios gaúchos que apresentavam altos índices de criminalidade e vulnerabilidade social. O RS Seguro está estruturado em quatro eixos: combate à criminalidade, políticas sociais e preventivas, qualificação do atendimento ao cidadão e modernização do sistema, inclusive o prisional.