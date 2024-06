Quando jovem, Daniel Tonetto leu entrevista de um jurista que recomendava a advogados que falassem vários idiomas, lessem muito e conhecessem culturas diferentes. Os conselhos mudaram sua vida. Ele se formou em Direito, virou professor universitário, é um bem-sucedido advogado gaúcho (com mais de 300 júris no currículo) e acrescentou aos saberes do velho causídico um outro: virou escritor. Sobre o tema que o apaixona, os dramas de tribunais. Esta semana, dia 15, ele lança em Porto Alegre mais uma obra: o livro de suspense policial Dois Caminhos.