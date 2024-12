Exemplar raro de "A Metamorfose", de Franz Kafka, entra em exposição na Biblioteca Pública do Estado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A exposição Gigantes da Cultura Tcheca, em cartaz na Biblioteca Pública do Estado (BPE), celebra uma importante aquisição: a inclusão da primeira edição, em alemão, de A Metamorfose (Die Verwandlung), escrita por Franz Kafka em 1912 e publicada em 1915.

De acordo com o curador da mostra, Salus Loch, o livro raro foi emprestado pelo médico e escritor Gilberto Schwartsmann , que o adquiriu em um leilão em Berlim, há cerca de uma década. O proprietário destaca que são poucos exemplares como este no Brasil.

— A presença da raríssima primeira edição de A Metamorfose na exposição Gigantes da Cultura Tcheca amplifica a importância histórica e literária da mostra. Sua inclusão proporciona aos visitantes mais um ponto de contato com as profundas e universais questões de identidade e alienação abordados no livro, reafirmando assim sua relevância atemporal — explica Salus Loch.