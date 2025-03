Largo dos Orixás será inaugurado em março na Zona Rural de Viamão

Com inspiração nos monumentos do Dique do Tororó, em Salvador (BA), um novo espaço será inaugurado no próximo domingo (9) na Zona Rural de Viamão. Trata-se do Largo dos Orixás, um atrativo turístico e religioso com sete estátuas de quatro metros de altura representando divindades afro-brasileiras.

O local funcionará todos os domingos e contará com um tour guiado para visitantes, que poderão explorar diferentes espaços do santuário. Uma das principais atrações é o passeio de barco entre as esculturas. Após o percurso, será possível desfrutar de caminhadas, momentos de descanso e piqueniques temáticos — as cestas incluem frutas, sucos, doces e drinques inspirados nas entidades.

— A ideia é recebê-los, fazer um tour acompanhado e depois eles (os visitantes) ficam livres para passear, caminhar ou descansar no espaço que mais agradar a eles — sintetizou Michelly.

O espaço de 18 hectares é coordenado pela empresária Michelly Bernardes, e conta com um investimento privado superior a R$ 2 milhões.

Além do Largo dos Orixás inspirado no Dique do Tororó, o santuário terá um bar em homenagem ao seu Zé Pilintra, que tocará samba e servirá petiscos.

Haverá, também, passeios de pedalinho, uma pracinha de São Cosme e Damião para as crianças, um cemitério de Maria Padilha e uma tenda em homenagem à Cabocla Jurema, onde serão realizados rituais de Umbanda e batizados.

Serviço

Funcionamento: aos domingos, a partir de 9 de março, das 13h às 19h

aos domingos, a partir de 9 de março, das 13h às 19h Local: Rua Hartur José Gatino, 3630, em Viamão

Rua Hartur José Gatino, 3630, em Viamão Ingressos: R$ 55 (adultos); R$ 25 (crianças de 7 a 12 anos); isenção para crianças até 7 anos. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência pagam meia-entrada

R$ 55 (adultos); R$ 25 (crianças de 7 a 12 anos); isenção para crianças até 7 anos. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência pagam meia-entrada Contato: (51) 99872-7799 ou pelo Instagram @santuariodebelzebu